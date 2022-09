¿Quiénes serán los coaches de la temporada 22 de The Voice USA 2022?

The Voice

The Voice

Después de una larga espera, The Voice USA regresará a las pantallas 19 de septiembre del 2022. Esta será la vigesimosegunda temporada del reality estadounidense donde los coaches forman su equipo de artistas mediante audiciones a ciegas.

¿Cuáles son los coaches de The Voice USA 2022?

Esta entrega contará con JohnLegend, GwenStefani, Camila Cabello y BlakeShelton como entrenadores, mientras que Carson Daly será el presentador. Con respecto a la última temporada, dos coach salieron del programa: Ariana Grande y Kelly Clarkson.

¿Por qué Kelly Clarkson dejó The Voice?

Kelly Clarkson, presentadora de programas de entrevistas y superestrella de la música, tomó la decisión de tener un verano libre para relajarse con sus hijos. "No había tenido ni un minuto libre y obviamente han sido un par de años difíciles, así que fue muy importante para mí desconectarme", comenzó explicando la mujer de 40 años. Los rodajes de The Voice USA 2022 fueron durante el verano y, por eso, tomarse el verano libre hizo que tenga que tomar la decisión de no participar de la temporada 22 del programa.

The Voice USA 2022: Adelanto oficial