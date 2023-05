Dónde ver EN VIVO New York Knicks vs Miami Heat por los Playoffs de la NBA: hora, TV, alineaciones y pronósticos

New York Knicks enfrenta a Miami Heat por el Juego 5 de los Playoffs 2023 de la NBA, HOY, miércoles 10 de mayo en el Madison Square Garden. La serie se encuentra 3 a 1 a favor del Heat, por lo que este duelo puede ser determinante.

El conjunto entrenado por Tom Thibodeau llega a este duelo sin margen de error, ya que está obligado a ganar para seguir con vida en la serie. Buscarán lograr la victoria con el apoyo de sus aficionados.

Por el lado del conjunto liderado por Jimmy Butler, saben que si consiguen un triunfo, se clasificarán a las Finales de la NBA 2023. Por lo que este cruce es determinante para ellos.

Posibles alineaciones de New York Knicks vs Miami Heat

New York Knicks:

PG: Jalen Brunson

SG: Quentin Grimes

SF: RJ Barrett

PF: Julius Randle

C: Mitchell Robinson

Miami Heat:

PG: Gabe Vincent

SG: Max Strus

SF: Jimmy Butler

PF: Kevin Love

C: Bam Adebayo

Dónde ver EN VIVO New York Knicks vs Miami Heat

El Juego 5 entre New York Knicks y Miami Heat será transmitido en Estados Unidos por TNT y TNT Web, a partir de las 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT). Mientras que en Latinoamérica este encuentro no tendrán transmisión, pero aquellas personas que estén suscriptas al NBA League Pass, podrá mirar el partido en esta plataforma.

Horario en el resto de los países:

España: 00:30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 19:30 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 18:30 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 17:30 horas.

El pronóstico de New York Knicks vs Miami Heat según las casas de apuestas

DraftKings, el sitio de apuestas deportivas online, tiene como favorito a ganar este partido a New York Knicks con un handicap de -3.5, mientras que el de Miami Heat es de +3.5.