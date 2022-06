La Selección Mexicana se enfrentará con Haití en la continuidad del Premundial Sub 20 de la Concacaf. Conoce a qué hora y cómo ver EN VIVO y ONLINE el juego.

VER EN USA | México vs. Haití EN VIVO por el Premundial Sub 20 de la Concacaf: hora, TV y cómo ver ONLINE

La Selección Mexicana se enfrentará con Haití HOY, jueves 23 de junio, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en el marco de la tercera jornada del Grupo B del Premundial Sub 20 de la Concacaf. A continuación, conoce a qué hora y en qué canal de TV ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego desde Estados Unidos.

Cabe recordar que la actual edición del Campeonato Sub 20 de la Concacaf brinda cuatro plazas directas para la fase de grupos del Mundial de Indonesia 2023, mientras que también otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

+Horario y Canal de TV para ver México vs Haití desde los demás países:

México vs. Haití por el Premundial Sub 20 de la Concacaf: Horario y canal de TV

El partido México vs. Haití se llevará a cabo HOY, jueves 23 de junio, en el Estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, por la fecha 3 del Grupo B del Premundial Sub 20 de la Concacaf. El encuentro comenzará a partir de las 22:30 hs (ET), 21:30 hs (CT) 20:30 hs (MT) y 19:30 (PT) de los Estados Unidos y será transmitido EN DIRECTO a travé de TUDN.