Deportivo Cali y Boca Juniorsse estarán enfrentando este martes 5 de abril en el Estadio Deportivo Cali por la Fecha 1 de la Copa Libertadores 2022 a partir de las 20:30 hs (ET), 19:30 hs (CT), 18:30 hs (MT) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos. Entérate todos los detalles de este encuentro: pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Deportivo Cali y Boca Juniors integran el Grupo E junto a Corinthians y Always Ready. El martes 12 de abril, por la próxima jornada de la Copa Libertadores, se estarán enfrentando Boca Juniors vs Always Ready y Corinthians vs Deportivo Cali.

+ ¿Cómo ver la Copa Libertadores 2022 en Estados Unidos?

Deportivo Cali vs Boca Juniors: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO en USA la Copa Libertadores 2022?

Este encuentro se llevará a cabo este martes 5 de abril en el Estadio Deportivo Cali a partir de las 20:30 hs (ET), 19:30 hs (CT), 18:30 hs (MT) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Martes 5 de abril del 2022.

Hora en Estados Unidos: 20:30 hs (ET), 19:30 hs (CT), 18:30 hs (MT) y 17:30 hs (PT).

Lugar: Estadio Deportivo Cali.

Deportivo Cali vs Boca Juniors: ¿Qué canal transmite en USA la Copa Libertadores 2022?

Estados Unidos: beIN SPORTS.

Streaming: Fanatiz.

Deportivo Cali vs Boca Juniors: ¿Cuáles son los pronósticos?

Resultado Cuota Deportivo Cali +290 Empate +210 Boca Juniors +115

+ Emmanuel Macron y Qatar, responsables de la última ofensiva del PSG por Kylian Mbappé.

+ Xavi Hernández y Ousmane Dembelé llevan al Barcelona a una exótica reunión.

+ Manchester United se debate entre Mauricio Pochettino y Erik Ten Hag mientras los jugadores eligen a su favorito.