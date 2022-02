Ha quedado en el pasado la primera ronda de la edición 2022 en la Concacaf Champions League, donde cinco equipos representantes de la Major League Soccer (MLS) consiguieron un buen papel, con cuatro de ellos asegurando su lugar en cuartos de final.

El primero de ellos, que pasó de ronda sin entrar al campo de juego fue New England Revolution, luego de la descalificación del AS Cavaly de Haití, por no conseguir las visas para entrar a Estados Unidos; luego de ellos, el resto vio acción en cancha con suerte casi perfecta.

De hecho, el único equipo de la MLS que fue eliminado en los octavos de final en la Concachampions fue Colorado Rapids, quien pese a ganar su encuentro al Comunicaciones de Guatemala, en la ida perdió por idéntico marcador, yendo a la definición por penales, donde terminó cayendo.

MLS con paso (casi) perfecto en Concachampions



Después, sólo éxitos. El campeón de la liga estadounidense, New York City FC, no tuvo complicaciones para superar al Santos Guápiles costarricense; mientras que Seattle Sounders goleó al Motagua hondureño para meterse entre los ocho mejores.

Sin embargo, el equipo que consiguió mejor desempeño fue Montreal Impact, quien tras caer en la ida por 0-1 ante Santos Laguna, en suelo canadiense logró dar vuelta la serie para derrotar a los mexicanos por 3-0, clasificando a los cuartos de final de Concachampions.