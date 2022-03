New England Revolution enfrentará a Pumas UNAM para disputar un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League.

VER en USA | New England Revolution vs. Pumas UNAM: Pronóstico, horario, streaming y canal de TV para ver la Concachampions

New England Revolution se enfrentará con Pumas UNAM este miércoles 9 de marzo en el Gillette Stadium para disputar un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concachampions. Mira todos los detalles del duelo: pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver este gran encuentro de la Concacaf Champions League.

New England Revolution, el mejor equipo de la temporada regular de la MLS, llega a esta instancia tras avanzar de ronda sin jugar por la retirada de AS Cavaly, equipo de Haiti que no pudo obtener las visas para viajar a Estados Unidos.

Por otra parte, Pumas UNAM, que se encuentra octavo en la Liga MX, viene de dejar en el camino a Saprissa por un resultado global de 6 a 3. En el partido de ida, de visitante, empataron por 2 a 2, mientras que en el duelo de vuelta, de locales, ganaron por 4 a 1.

New England Revolution vs. Pumas UNAM: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Concachampions?

New England Revolution recibirá a Pumas UNAM en el Gillette Stadium este miércoles 9 de marzo a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Miércoles 9 de marzo del 2022.

Hora en Estados Unidos: 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT).

Lugar: Gillette Stadium.

Horario en el resto de países: España: 02:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00 horas.

Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 20:00 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 19:00 horas.

New England Revolution vs. Pumas UNAM: ¿Qué canal transmite la Concachampions?

Este encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Champions League entre New England Revolution y Pumas UNAM será transmitido en Estados Unidos a través de TUDN y Fox Sports 2.

New England Revolution vs. Pumas UNAM: ¿Cuáles son los pronósticos?

Las casas de apuestas de Estados Unidos (FanDuel) dan como favorito para quedarse con el triunfo a New England Revolution, ya que cuenta con una cuota de -120. Por otro lado, la victoria de Pumas UNAM tiene una cuota de +300 y el empate una cuota de +240.

Resultado Couta New England Revolution -120 Empate +240 Pumas UNAM +300

