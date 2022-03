Pumas UNAM enfrentará a New England Revolution para disputar un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions League.

Pumas UNAM se enfrentará con New England Revolution este miércoles 16 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario para disputar un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. Mira todos los detalles del duelo: pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver este gran encuentro de la Concacaf Champions League.

New England Revolution, el mejor equipo de la temporada regular de la MLS, llegó a esta instancia tras avanzar de ronda sin jugar por la retirada de AS Cavaly, equipo de Haiti que no pudo obtener las visas para viajar a Estados Unidos. Por otra parte, Pumas UNAM, que se encuentra décimo en la Liga MX, viene de dejar en el camino a Saprissa por un resultado global de 6 a 3. En el partido de ida, de visitante, empataron por 2 a 2, mientras que en el duelo de vuelta, de locales, ganaron por 4 a 1.

En el partido de ida New England Revolution recibió a Pumas UNAM en el Gillette Stadium, donde el equipo estadounidense se impuso por 3 a 0 con goles de Sebastian Lletget (19') y Adam Buksa (72' y 90+2').

Pumas UNAM vs. New England Revolution: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Concachampions?

Día: Miércoles 16 de marzo del 2022.

Hora en Estados Unidos: 22:15 hs (ET), 21:15 hs (CT), 20:15 hs (MT) y 19:15 hs (PT).

Lugar: Estadio Olímpico Universitario.

Pumas UNAM vs. New England Revolution: ¿Qué canal transmite la Concachampions?

Este encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Champions League entre Pumas UNAM y New England Revolution será transmitido en Estados Unidos a través de TUDN y Fox Sports 1.

Pumas UNAM vs. New England Revolution: ¿Cuáles son los pronósticos?

Las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Pumas UNAM, ya que cuenta con una cuota de -105. Por otro lado, la victoria de New England Revolution tiene una cuota de +275 y el empate una cuota de +265.

Resultado Couta Pumas UNAM -105 Empate +265 New England Revolution +275

