A partir de este jueves 10 de noviembre, el lanzador Clayton Kershaw se convertirá en Agente Libre, y desde la fecha antes señalada, cualquier equipo de Major League Baseball (MLB) podrá realizarle una oferta para firmarlo, incluyendo a Los Angeles Dodgers.

La franquicia de California no quiso meterle presión al diestro durante la pasada temporada, al no ofrecerle una oferta calificada en su contrato, mas corriendo el riesgo de perderlo para 2023, algo que desde la directiva no esperan.

Así lo admitió Andrew Friedman, presidente de operaciones de los Dodgers, que en conferencia de prensa fue consultado por el futuro de Kershaw, adelantando que "es una prioridad para él regresar, y lo resolveremos".

Dodgers confirma el futuro de Clayton Kershaw



"La prioridad es que nos presentemos en Glendale (para los entrenamientos de primavera) y que él sea parte de lo que haremos el próximo año; cómo se ve exactamente eso, necesitamos tiempo para trabajar", agregó el ejecutivo de los angelinos.

De todas maneras, para el presidente de Dodgers existe optimismo con el lanzador para MLB 2023, pues "las cosas se sienten mejor en el mundo cuando Kershaw viste el uniforme de los Dodgers. Así es como aterriza con nosotros. No podríamos respetar más a él y a Ellen pasando por este proceso. Pero definitivamente es una verdadera prioridad para nosotros tenerlo de regreso".