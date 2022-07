El secreto del éxito en New York Yankees: Aaron Judge habló de la influencia de Kobe Bryant en su juego

Aaron Judge ha sido uno de los mejores jugadores de la Major League Baseball (MLB) esta temporada, liderando la liga en cuadrangulares (33) y ocupando el primer lugar entre los favoritos para llevarse a casa el MVP de la Liga Americana, gracias una extraordinaria labor con New York Yankees.

"El Juez" es también conocido por ser una gran personalidad fuera del campo de juego, descrito por algunos compañeros y rivales como una gran persona para tener cerca. ¿Cómo convive el jugador capaz de destruir pelotas con un batazo con la gran persona fuera del campo?

Para el mismo pelotero, todo está en la Mamba Mentality, la marca registrada de una de las grandes leyendas de la National Basketball Association (NBA), Kobe Bryant. Bolavip te cuenta como el crack de Los Angeles Lakers influyó en Aaron Judge.

Aaron Judge idolatra a Kobe Bryant

Black Mamba era considerado el alter ego de Kobe cuando entraba dentro del campo de juego, algo que lo convirtió en un exitoso jugador de baloncesto por las dos décadas que duró su carrera. Aaron Judge parece cortado por la misma tijera.

"La Mamba Mentality es algo en lo que me apoyo todas las noches", declaró la estrella de los Yankees en el MLB All-Star 2022. "Me ayuda a concentrarme cuando juego. Uno hace el cambio desde Aaron al No. 99. Todavía miró sus highlights o entrevistas", cerró el líder de HRs de la MLB.