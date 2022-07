Y no, no, no, no… Dígale que no a esa pelota. El Home Run Derby MLB 2022 fue un auténtico espectáculo que tuvo a un pelotero joven revelación, una leyenda por todo lo alto y un bicampeón que perdió su corona. Los jugadores de República Dominicana brillaron en el Festival de Cuadrangulares de las Grandes Ligas.

La primera gran sorpresa la dio Albert Pujols al eliminar a Kyle Schwarber en un desempate que terminó con 20 cuadrangulares para el jugador de St. Louis Cardinals. República Dominicana empezaba a pisar fuerte y Julio Rodríguez no se iba quedar atrás.

Luego de dejar en el camino a Corey Seager, quien conocía a la perfección estadio de Los Angeles Dodgers, Rodríguez, de 21 años, consiguió el récord de ser el novato con más jonrones (32) en una primera ronda en la historia del Home Run Derby MLB.

Pete Alonso iba en búsqueda de ser el primer jugador en ganar tres Festivales de Cuadrangulares de manera consecutiva, pero el show de Julio Rodríguez continuó y con 31 jonrones eliminó a la estrella de New York Mets. El jardinero de Seattle Mariners jugaría la final contra el ganador del duelo entre Juan Soto y Albert Pujols.

El ganador del Home Run Derby MLB 2022: Juan Soto

Juan Soto tuvo que llegar hasta el minuto extra de tiempo que tuvo para ganarle a Albert Pujols 16 a 15 jonrones y en una final dominicana se definió al ganador del Home Run Derby de la MLB 2022. Julio Rodríguez conectó 18 cuadrangulares, pero la estrella de Washington Nationals se impuso y con 19 jonrones se proclamó como el campeón del Festival de Cuadrangulares al ganarle al joven récord de República Dominicana.