San Diego Padres y New York Mets definieron el primer rival de Los Angeles Dodgers en MLB Playoffs 2022. Julio Urías jugará contra la estrella que lo dominó en las Grandes Ligas.

La única serie de la Ronda de Comodines que tuvo un tercer y definitivo juego fue San Diego Padres vs. New York Mets. ¿Los Angeles Dodgers no la tendrá nada fácil en las Series Divisionales de los MLB Playoffs 2022? Julio Urías y compañía ya conocen a su primer rival en la Postemporada.

Los Dodgers descansaron en la Ronda de Comodines de los Playoffs 2022 al tener el mejor récord de victorias y derrotas en la Liga Nacional durante la temporada regular, por lo que Urías, Clayton Kershaw y Mookie Betts, entre otros, empezarán la Postemporada a partir del martes 11 de octubre de 2022.

Con la ventaja que empezará jugando los dos primeros juegos en el estadio Dodger, Los Angeles Dodgers se enfrentará a un equipo al que le ganó los últimos 23 de 28 juegos que disputaron con una racha de nueve series consecutivas ganadas. Sin embargo, una estrella rival ya supo dominar al mejor pitcher del equipo: Julio Urías.

“Hay que quitarse la gorra. Es un buen bateador, un tremendo bateador. Obviamente se siente cómodo viéndome, esperemos si tenemos otro juego tratar de ver lo que estamos haciendo y poder cambiar ese plan”, respondió Urías tras el juego del 10 de septiembre de 2022 sobre la estrella de la MLB que enfrentará como primer rival en los Playoffs.

Confirmado: El primer rival de los Dodgers y Urías en los MLB Playoffs 2022

San Diego Padres venció a New York Mets y será el rival de Los Angeles Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco juegos. El Juego 1 será el martes 11 de octubre de 2022 a las 21:37 ET y Julio Urías empezará a enfrentarse a Manny Machado, aquella estrella de las Grandes Ligas que lo dominó con seis hits y tres jonrones en los últimos once turnos al bate.