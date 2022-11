Desde hace un buen rato que Shohei Ohtani se ha convertido en uno de los jugadores extranjeros más destacados de la Major League Baseball (MLB), siendo el máximo referente de Los Angeles Angels.

En su cuarta temporada jugando para la franquicia de Anaheim, donde nuevamente no logró clasificar a la Postemporada, el japonés volvió a ser llamado para el Juego de las Estrellas, además de ratificar su posición de candidato para ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Pero si existe una deuda pendiente en la carrera de Ohtani en el béisbol, más allá de llegar a instancias finales de MLB, es en materia de representar a su país natal y en el máximo certamen existente, como el Clásico Mundial de Béisbol.

La decisión de Ohtani sobre Clásico Mundial de Béisbol



Había sido convocado en la edición 2017, mas una lesión en el tobillo lo dejó fuera del torneo a nivel selecciones; pero en la vuelta del evento, el lanzador y bateador ha utilizado sus redes sociales para confirmar su presencia.

"Le he informado oficialmente al manager del Equipo de Japón, Mr. Hideki Kuriyama, que me gustaría participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. No veo la hora de tener la oportunidad de enfrentar a los mejores jugadores del mundo y poder hacerlo frente a los fans japoneses por primera vez en cinco años", señaló Shohei Ohtani en su cuenta de Instagram.