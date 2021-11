Tras su sexta temporada jugando para New York Yankees, donde si bien ha conseguido logros a nivel individual, no ha podido llevar al equipo hasta la Serie Mundial, el jardinero Aaron Judge entra oficialmente en su último año de contrato con el equipo de la Major League Baseball (MLB).

En ese sentido, el deportista se prepara para entrar en arbitraje salarial por su salario, donde según las proyecciones podría elevar su salario en un estimado de $17 millones de dólares, el tema es que el dinero le importa poco al pelotero, ya que tiene un objetivo en mente.

Así lo dejó en claro Judge en un encuentro virtual organizado por Fanatics, donde fue consultado respecto a su futuro en la MLB y fue enfático en asegurar que quiere jugar "para siempre" en los Yankees, y así emular lo realizado por la leyenda Mickey Mantle, que defendió a los mulos por 18 temporadas.

Aaron Judge quiere ser Yankee "para siempre"



"No hay otro lugar en el que quiera jugar, solo por la forma en que los fanáticos me han abrazado, me han traído y me han tratado como a uno de los suyos. Es increíble. Tener la oportunidad de jugar en el Yankee Stadium, donde los fanáticos siempre te respaldan, es un sueño hecho realidad", partió señalado el roletero.

En esa línea, Judge manifestó que "un deseo mío, una meta mía para terminar mi carrera como un Yankee, pero nunca se sabe lo que tienen las cartas. Si fuera por mí, sería un Yankee durante los próximos 10 años, seguro".