Uno de los nombres más importantes que podría ver acción en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, es el venezolano Ronald Acuña Jr., figura de Atlanta Braves, y que su nombre ha estado en la polémica las últimas semanas en la Major League Baseball (MLB).

Y es que la franquicia había puesto en duda su participación en el torneo de selecciones que se disputará en marzo próximo; una interrogante que se acrecentó luego del incidente que tuvo jugando para Tiburones de La Guaira en las finales de la liga local.

Con todo eso en el panorama, hacía falta conocer de boca del propio Acuña Jr. si finalmente defenderá a Venezuela en el Clásico Mundial 2023, y la respuesta llegó, en su estilo, a través de las redes sociales.

¿Jugará Acuña Jr. el Clásico Mundial 2023?



En Twitter, un usuario (@EliudColmenare1) le recriminó al Abusador que "sigue jugando y representa tu camiseta, necesitamos jugadores como tú que suden la camiseta", frase que respondió el pelotero, dejando en claro su postura al respecto.

"¡Bro! Ya dijeron que no me necesitan. No hay problema. Yo los veo desde la casa y los apoyaré. Somos el mismo país", fue la contundente respuesta de Ronald Acuña Jr., que en febrero se sumará a la pretemporada con los Braves.