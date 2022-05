Los Angeles Angels es, hasta ahora, uno de los mejores equipos de toda la Major League Baseball (MLB), con rendimientos altos en toda la plantilla. Pero su mejor jugador, increíblemente, no ha sido ni Mike Trout ni Shohei Ohtani.

Cuando hablamos de Los Angeles Angels no queda otra que mencionar que en su nómina de jugadores tienen la suerte de contar con dos de los mejores jugadores de toda la Major League Baseball (MLB): el jardinero central Mike Trout, y el lanzador derecho y bateador designado Shohei Ohtani.

A pesar de tener algunos problemas con las lesiones, Trout ha sido uno de los peloteros más completos de las grandes ligas desde su debut en 2011, mientras que "Sho" es la cara del deporte, dominando con sus aportes tanto desde la lomita como desde la caja de bateo.

Y si bien ambos han tenido un comienzo de temporada espectacular, ayudando a la franquicia angelina a ser el mejor equipo del Oeste de la Liga Americana, otro de los cracks de la plantilla es quien ha puesto a la liga de rodillas con su juego. Bolavip te cuenta los detalles.

Taylor Ward, la figura oculta de Los Angeles Angels

Por primera vez en su carrera, a Taylor Ward le están dando una buena cantidad de apariciones al plato, además de una vista extendida en el jardín derecho, sabiendo que la tercera base está bien ocupada por Anthony Rendon.

La respuesta es más que satisfactoria, y hasta podría considerarse élite: hasta el 9 de mayo, Ward lidera las ligas mayores en OPS (On-Plus Slugging, 1.165), wOBA (Weighted On-Base Average, .502) y BABIP (Batting Average on Balls in Play, .440), además de estar segundo en promedio (.364) y cuarto en rWAR (Wins Above Replacement, 1.9)