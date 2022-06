No caben dudas que la firma por parte de Los Angeles FC del astro galés Gareth Bale es una de las contrataciones más importantes de los últimos tiempos en la Major League Soccer (MLS), mas lo que nadie sabía es que Inter Miami y su dueño, David Beckham, son los grandes ganadores de este traspaso.

Parece mentira, pero no lo es. El portal The Athletic explicó en detalle cómo es que se llevó a cabo la operación que trajo al ex jugador del Real Madrid hasta la liga estadounidense, el cual se detalla que, según el agente del jugador, Jonathan Barnett, tenía "cuatro o cinco ofertas, y podrían haber sido más, pero estrechamos el cerco para él: no iba a ir a Italia o España, por ejemplo".

En el reporte se reveló que Inter Miami tenía la primerísima opción para llevar a Bale a la MLS, pero finalmente terminó firmando por un salario de $1.5 millones de dólares por un año con LAFC, por lo que el equipo californiano debía compensar a David Beckham.

¿Qué tiene que ver Inter Miami en llegada de Bale a LAFC?



"Cuando los jugadores firman con un equipo de la MLS, su contrato es en realidad con la MLS y no con ese equipo específico", detalla el medio de comunicación, quien agrega que "para intentar evitar competencia en el mercado de transferencias, la MLS creó algo llamado 'lista de descubrimiento', donde cada equipo puede colocar hasta siete jugadores".

Bajo ese concepto, Inter Miami había puesto en esa lista a Bale, así que por el hecho de que finalmente firmó con otro equipo, Los Angeles FC debió pagarle a la franquicia de Florida cerca de $75 mil dólares, por ese derecho y así evitar un conflicto mayor.