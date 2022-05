'¿Lionel Messi a la MLS? No es necesario': Charlotte FC y su entrenador por opción de jugar en Estados Unidos

Uno de los rumores más comunes que se han publicado en el último tiempo, tiene relación con la posibilidad de que el argentino Lionel Messi llegue a la Major League Soccer (MLS), incluso Inter Miami ha preguntado por sus servicios; sin embargo, hay un equipo que no le interesa un posible arribo.

Tomando en cuenta de que el astro nacido en Rosario tiene contrato vigente con el París Saint-Germain hasta junio del 2023, varios medios europeos han hablado de la chance de que tras este paso, tome sus maletas y llegue a los Estados Unidos, para culminar su exitosa carrera.

Pero hay alguien que no le agrada la idea de que Messi pueda llegar a la MLS, es más, no la considera necesaria para la competición. Hablamos del español Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Charlotte FC, que en diálogo con Goal explicó porqué no debiera venir.

"No es necesario que Lionel Messi llegue a la MLS"



"Te diría que, como impacto en la sociedad, no es necesario que Messi llegue a la MLS. Ya lo estamos notando. No es solo la comunidad latina la que viene a los juegos", explicó el estratega europeo, explicando el impacto que ha tenido el fútbol en la Unión Americana.

"Muchos estadounidenses vienen y cada vez más niños juegan fútbol. Ha habido un cambio de paradigma en este país. La gente me ha dicho que ni el baloncesto ni el fútbol americano han logrado lo que ha logrado el fútbol", explicó Ramírez, que tiene a Charlotte FC en la 11° posición de la Conferencia Este con 10 puntos.