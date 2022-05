Llamó poderosamente la atención el pasado fin de semana, que el entrenador de Charlotte FC, el español Miguel Ángel Ramírez, señalara públicamente que no ve necesaria la posible llegada del argentino Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS).

En declaraciones al portal Goal, el campeón de Copa Sudamericana 2019 dirigiendo a Independiente del Valle, en Ecuador, el estratega indicó que "como impacto en la sociedad, no es necesario que Messi llegue a la MLS. Ya lo estamos notando. No es solo la comunidad latina la que viene a los juegos".

Pues bien, Ramírez concedió una nueva entrevista, esta vez al sitio oficial de la MLS, acusando directamente al medio que le entrevistó de "manipular sus declaraciones", ya que le encantaría el arribo de Messi a los Estados Unidos, y agrega que ojalá sea en Charlotte FC.

DT de Charlotte FC cambia su opinión de Messi y lo quiere en MLS



"Los medios de comunicación están cortando lo que estoy diciendo para obtener clicks y ahora soy el idiota que no quiere a Messi en la MLS. Quiero que Messi venga, y si viniera a Charlotte FC, aún mejor. Deja que venga a Charlotte FC; lo firmaré ahora mismo", aseguró el español.

En ese sentido, Ramírez aclaró que "lo que he dicho es que el cambio ya está sucediendo en la MLS. Tuvimos más de 32,000 aficionados el sábado y no tenemos a Messi ni Cristiano. Tenemos un equipo joven que está dejando todo por el club. No tenemos un gran nombre aquí y teníamos más de 32,000 personas apoyándonos. A eso me refiero".