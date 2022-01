El defensor mexicano reconoció que tras su salida de San Jose Earthquakes no lo querían firmar en su país, previo a ser presentado en Mazatlán.

Oswaldo Alanis afirma que no lo contrataban en México porque 'ven inferior a la MLS'

Luego de dos temporadas jugando en la Major League Soccer (MLS), donde disputó 39 partidos con San Jose Earthquakes, convirtiendo cuatro goles, el defensor mexicano Oswaldo Alanís dejó el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda y busca equipo para jugar este 2022.

Una tarea que se le ha hecho muy complicada para el jugador de 32 años, puesto que si bien se convirtió en nuevo refuerzo del Mazatlán para competir en el Torneo de Clausura, estuvo durante muchas semanas sin poder encontrar un cuadro, una situación que en palabras del nacido en Morelia tiene una razón.

Alanís concedió una entrevista a la radio W Deportes, donde aseguró que el motivo por el cual demoró en firmar para jugar en la temporada 2022 es que la Liga MX continúa viendo a la MLS como una liga inferior, lo que le ha jugado en contra.

La razón de Alanís por la que no le firmaban en México



"En los últimos 3 años estuve fuera y regresar a México es difícil porque los equipos mexicanos piensan que no jugaste. La MLS no se voltea a ver, de cierta manera en México piensan que son inferiores (la MLS), es difícil que vayas a otra liga y te sigan los pasos", aseguró el ex Chivas.

Alanís vivirá su cuarta experiencia en la Liga MX, tras haber surgido en Tecos, donde jugó entre 2008 y 2012, con pasos por Santos Laguna, de 2012 a 2015 y Guadalajara, donde ganó un título, además de un breve paso por el Oviedo en la Segunda División de España.