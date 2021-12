No es para nadie un misterio que en las últimas semanas, la relación entre el goleador uruguayo Luis Suárez y su entrenador en Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, no es de las mejores, y en medio de este conflicto, aparece la Major League Soccer (MLS), y en especial un equipo, Inter Miami, asomándose en el horizonte.

Si bien fue en febrero del presente año, que en una entrevista con ESPN, el atacante manifestó que "no me veo ni en la MLS, ni en Qatar. Prefiero seguir en la élite, que estando en el Atlético estas en la élite. Este año, el que viene y el que sea. Hasta que honestamente vea que ya no puedo más", las discusiones con el Cholo pueden apurar el proceso.

Ante el actual panorama que vive Suárez en el Atlético de Madrid, donde tiene contrato hasta el final de la presente temporada, el portal italiano Calciomercato aseguró que Inter Miami está muy interesado en convertir al uruguayo en su Jugador Franquicia para MLS 2022.

Luis Suárez reaparece en la órbita de Inter Miami



Por su parte, el medio TodoFichajes sostuvo al respecto que "el futbolista ya ha hecho saber a su entorno más cercano que partirá a Estados Unidos a la conclusión de la temporada", y agrega que el Atleti "ya planifican la temporada que viene sin Suárez y exploran el mercado en busca de opciones para cubrir su puesto".

No es la primera vez que se vincula a Luis Suárez con Inter Miami y la MLS, de hecho a comienzos de la actual temporada en Europa, se rumoreó que podría haber llegado con su amigo Lionel Messi, mas finalmente llegó a PSG; y por si fuera poco, Corinthians de Brasil también expresó su interés en firmarlo.

Cabe recordar que la pasada temporada, el Bombardero Oriental fue el máximo goleador de su equipo con 21 tantos, ganando la Liga Española, mas en la actualidad ha disputado 18 partidos en el actual certamen, y sólo ha convertido en siete oportunidades.