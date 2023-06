La noticia del nuevo equipo de Lionel Messi causó tanto impacto que tocó las puertas de uno de los diarios más importantes de Inglaterra. El mundo del fútbol palpita el debut de Leo con Inter Miami y ahora se instaló la narrativa que sería contra un grande de la Premier League.

¡Oh, oh! Luego de la victoria de la Selección Argentina contra Australia por 2 a 0 del jueves 15 de junio de 2023, a Messi le preguntaron si tenía ganas de empezar con su nuevo equipo en la MLS y la respuesta fue contundente: “No, ahora me quiero ir de vacaciones y después ya arrancaremos“.

El suspenso llegó al debut de Lionel Messi con el Inter Miami, y aunque se habla que sería en el partido del viernes 21 de julio contra Cruz Azul de México por la Leagues Cup, desde Inglaterra plantearon el mejor escenario posible para que se dé el primer partido de Leo con su nuevo equipo de la MLS.

Según el diario ‘The Miami Herald’, las entradas para ver un partido del Inter Miami tuvieron un incremento del más del 1.000% y pueden llegar a costar hasta $20.000 dólares. Con este contexto, llegó la información del diario ‘The Sun’ sobre el posible debut de Lionel Messi que le haría frotar las manos a David Beckham y a los otros dueños del Inter Miami.

El debut de Messi en USA sería contra un grande de la Premier League

El Juego de las Estrellas de la MLS 2023 será entre los jugadores estelares de la liga de Estados Unidos y el Arsenal de Inglaterra. El escenario perfecto para el debut de Leo. El portal The Sun informó que este partido, que se jugará el miércoles 19 de julio en el estadio Audi Field de Washington, podría ser el estreno de Lionel Mesi como jugador del Inter Miami.