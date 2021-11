Todo el sacrificio de la temporada regular de la Major League Soccer por parte de los equipos se trasladó hacia los MLS Playoffs. Allí, varias instituciones lucharon por avanzar a las Semifinales de Conferencia del balompié norteamericano.

Con New England Revolution y Colorado Rapids esperando tranquilamente, Philadelphia Union, New York Red Bulls, New York City FC, Atlanta United, Nashville SC, Orlando City, Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Minnesota United, Seattle Sounders y Real Salt Lake peleaban por superar la Ronda 1.

Sin embargo, no todos pudieron cumplir ese objetivo, despidiéndose tempranamente de la competición. Justamente, existen dos grandes instituciones que se quedaron fuera y ahora tendrán que pensar desde ya en la campaña 2022.

Los grandes ausentes

Atlanta United y Seattle Sounders: Dos grandes oncenas del balompié estadounidense se despidieron de forma rápida tras la finalización de la Ronda 1 de los MLS Playoffs. Los de Georgia cayeron ante New York City FC, mientras que los capitalinos tropezaron frente a Real Salt Lake.

Con las ausencias de estos equipos, dos grandes exponentes del fútbol sudamericano y figuras de la MLS como Josef Martínez y Raúl Ruidíaz tendrán que descansar de manera prematura y pensar en la temporada 2022.