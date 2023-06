Todos con Leo: Las duras palabras contra el periodista que se burló de Messi por no saber inglés

La llegada de Lionel Messi a la MLS y al Inter Miami de Estados Unidos ha tenido tal impacto que hasta un reconocido comentarista político se animó hablar del tema. Pero… Un chiste pesado sobre Leo no le salió nada bien y lo terminaron acabando con duras palabras.

Brian Kilmeade, reconocido presentador y comentarista del canal Fox Noticias, decidió presentar la noticia que Leo Messi va a jugar en Inter Miami y la MLS con una preocupacion personal. Tal fue el revuelo que ocasionaron sus palabras que el video llegó más de 2.2 millones de reproducciones en Twitter. ¿Qué dijo?

“Lo único que me preocupa es que no habla inglés y quiero verlo sentarse y hablar“, dijo Kilmeade el 9 de junio de 2023 y las críticas empezaron a llegar en 3, 2, 1. Al presentador no le bastó con burlare de Lionel Messi y redobló la apuesta con otro comentario irónico. En esta oportunidad, fue contra el nuevo jefe de Leo en Inter Miami: David Beckham.

“Una cosa sobre David Beckham, aprendió a hablar inglés para nosotros, solo con acento cuando llegó a los 32 años“, sostuvo Brian Kilmeade en la emisión en vivo de Fox Noticias. La defensa para Leo Messi no se hizo esperar y los usuarios en Twitter no tuvieron piedad con el presentador norteamericano.

“Es por eso que algunas personas deberían permanecer en su carril y no hablar de deportes”, “bueno, Brian, estoy seguro de que Messi también está deseando tener una conversación contigo”, “por favor, no te avergüences” y “tal vez Kilmeade debería preocuparse por sus propias habilidades lingüísticas antes que por las de Messi. Solo digo”, fueron las duras palabras de usuarios de Twitter contra el periodista que se burló de Lionel Messi por no saber inglés.