¿Tenía que durar tan poco la alegría? Golden State Warriors vivió una noche mágica en la jornada NBA del 4 de abril de 2023 con la victoria contra Oklahoma City Thunder. Y no solo fue por otra épica remontada, un refuerzo estrella estuvo de regreso al equipo. ¡Stephen Curry se empezaba a ilusionar!

A pesar de que los Warriors remontaron una diferencia de 10 puntos volvieron a permitirle más de 100 unidades al rival en el triunfo contra el Thunder por 136 a 125 puntos. Uno de los mejores defensores del equipo estuvo sentado en la banca sin poder ayudar a Curry y compañía.

En vísperas de quedarse con el sexto lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste y así clasificar de manera directa a los Playoffs, Golden State Warriors debe ganar los dos últimos partidos que le quedan en la temporada regular contra Sacramento Kings y Portland Trail Blazers, el viernes 7 y domingo 9 de abril a las 22:00 y 15:30 ET, respectivamente. De entrada, Stephen Curry no contará con la ayuda del refuerzo estrella del equipo.

“Él es uno de nosotros. Veníamos hablando todo el tiempo que cuando regresara sería el tiempo adecuado considerando por lo que había pasado. Amamos su presencia, la forma en la que sonríe. Solo tenerlo en el vestuario es algo grande”, afirmó Curry sobre el refuerzo que Steve Kerr descartó para los dos últimos partidos de Warriors en la temporada regular NBA 2022-23.

Kerr confirmó si Andrew Wiggins jugará los últimos partidos de Warriors

Andrew Wiggins regresó a Golden State Warriors luego de no estar con el equipo desde el 13 de febrero de 2023 y, aunque afirmó que no le costaría mucho tiempo ponerse en condición física para regresar a las canchas de la NBA, Steve Kerr confirmó que será ese refuerzo estrella que no jugará con Stephen Curry en el resto de la temporada 2022-23. Le apuntan a que este para el inicio del Torneo Play-In, del 11 al 14 de abril, si deben jugarlo o para el comiendo de los Playoffs 2023 a partir del 15 del mismo mes.