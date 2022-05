Aunque exjugadores de la NBA que ahora son comentaristas de televisión, Richard Jefferson y Kendrick Perkins, están cansados que se hable de Los Angeles Lakers, hay un nuevo rumor sobre el equipo liderado por LeBron James. Una estrella podría ser el reemplazo de Russell Westbrook.

En el mundo de la NBA se instaló la narrativa que una estrella de Chicago Bulls, que ganó dos veces el Concurso de Volcadas y fue el mismo número de ocasiones All-Star, podría llegar a los Lakers para la temporada NBA 2022-23.

La primera campaña de Russell Westbrook en Los Angeles Lakers dejó un balance de no clasificar ni a Playoffs, ni a Play- In a pesar que el base registró 18.5 puntos, 7.4 rebotes y 7.1 asistencias. De no ser por el salario de Russ, más de US$47 millones, y que el equipo californiano no quiere incluir en un intercambio el pick de primera ronda del Draft 2027, LeBron James estaría muy cerca de tener un nuevo compañero.

El portal TMZ Sports (Deportes) se encontró al protagonista de esta historia y cuando le preguntaron qué pensaba sobre los rumores de firmar con los Lakers, Zach LaVine primero bromeó con ir junto a Lonzo Ball y después tuvo un guiño para LeBron James y compañía.

El guiño a LeBron del supuesto reemplazo de Westbrook: ‘He sido admirador de Lakers’

“Siempre he sido un gran admirador”, afirmó Zach LaVine sobre Los Angeles Lakers para darle un guiño a LeBron James y a los rumores que lo acercan al equipo californiano para la temporada NBA 2022-23.