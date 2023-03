Pocos jugadores pueden darse el lujo de presumir que ganaron dos títulos de la NBA con LeBron James, pero, al parecer, el precio de la gloria junto al ‘Rey’ es bastante costoso. Esto sería tan así que un excampeón con Los Angeles Lakers se animó a explicar por qué es una maldición jugar con Bron.

Y un experto apoyó la teoría. Colin Cowherd, de Fox Sports, respaldó la premisa del excampeón con Lakers al dar el ejemplo del paso de LeBron por Cleveland Cavaliers. Más allá del título en 2016, un jugador como Kevin Love tuvo que alejarse del poste bajo, darle el espacio a James para que hiciera de esa zona su fuerte y rescindió una de sus fortalezas como lo es tomar rebotes.

J.R. Smith jugó por 16 temporadas en el mejor baloncesto del mundo y ganó dos títulos junto a LeBron James en 2016 (Cavaliers) y 2020 (Los Angeles Lakers). El excampeón conoce de tal forma al ‘Rey’, jugó junto a él por 234 partidos con un promedio por juego de 10.4 puntos, que se animó a revelar la verdad sobre lo que significa jugar junto a Bron.

“Honestamente, es un regalo y una maldición jugar con Bron. Amo a Bron hasta la muerte y me encanta jugar en su equipo porque, para mí, siento que prospero más bajo presión. Pero a muchos muchachos no les gusta porque puede ir de dos maneras”, empezó diciendo J.R. Smith sobre LeBron en el programa Teoría de Juego con Bomani Jones. ¡Y lo mejor estaba por venir!

Bajo la premisa que estar en el equipo de LeBron James hace que te miren con otros ojos en el mundo de la NBA porque están pendientes de lo que se hace bien o mal en un juego, J.R. Smith, excampeón con Los Angeles Lakers en 2020, explicó por qué, para algunos, resulta ser una maldición jugar con ‘El Rey’.

“Él (LeBron James) también falló un tiro libre. No me miren solo porque fallé un tiro abierto. Todos fallamos aquí. Y creo que, para muchos muchachos, es difícil, especialmente con el día y la edad en que vivimos, las redes sociales. Tienes analistas corriendo, hablando como locos. Y tú jugando en ese equipo y creo que son (los Lakers)12 o 13 (en la tabla de posiciones) y siguen siendo el equipo del que más se habla en la televisión. Así que siempre será ese elenco de apoyo de: ‘quién no está haciendo qué’; y si no estás hecho para eso, no estás hecho para eso. Te va a comer vivo", concluyó J.R. Smith en el programa Teoría de Juego con Bomani Jones.