Fue uno de los hechos más viralizados durante los últimos días en la National Basketball Association (NBA), cuando Jimmy Butler, la estrella de Miami Heat, se encontró con Felipe, un joven fanático de Argentina que recorrió 4,405 millas para conocerlo.

Una historia que comenzó con un fail, en el partido ante Boston Celtics, por la no presencia del escolta en el campo, y que terminó de la mejor manera, con el menor y su familia recibiendo regalos por doquier de la franquicia, además del esperado encuentro con el jugador, a quien le regalaron la bandera argentina, que lució con orgullo.

Días después del encuentro con Felipe y su familia de Argentina, Butler fue consultado por la prensa al respecto, y no ocultó sus emociones para referirse a todo lo vivido, partiendo por el cartel con el que llegaron al partido que no estuvo, indicando que "estaba devastado siendo honesto. No me gusta ni quiero perderme partidos".

La emoción de Butler al recordar encuentro con fanático de Argentina



"Estoy feliz de haberlo conocido y hablar con él. Es un gran fanático del baloncesto, él mismo juega al básquetbol. Hace todo, skate, surf, es un niño increíble. Estoy contento de haber podido pasar un tiempo juntos", finalizó Buckets.

Actualmente, Butler ha disputado 35 partidos con Miami Heat de la presente temporada NBA, donde registra promedios de 21.8 puntos, 6.1 rebotes, cinco asistencias y 2.1 robos en 33.9 minutos en cancha, mientras su equipo se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este, con récord de 28 victorias y 22 derrotas.