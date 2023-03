Jalen Brunson es uno de los mejores jugadores de New York Knicks, y en esta nota te contamos si podrá jugar ante Sacramento Kings por la NBA.

¿Juega Jalen Brunson hoy en New York Knicks vs Sacramento Kings por la NBA?

New York Knicks enfrentará a Sacramento Kings en el Golden 1 Center por la NBA, HOY, jueves 9 de marzo. Las miradas en la previa de este encuentro, estarán puestas en saber si Jalen Brunson podrá jugar en el conjunto neoyorquino.

El base es el mejor jugador de los Knicks en esta temporada regular, con un promedio de 23.9 puntos, 3.2 rebotes y 6.2 asistencias por partido. Su presencia en cancha es determinante, y a continuación te contamos si podrá jugar.

Jalen Brunson es duda para jugar hoy en New York Knicks ante Sacramento Kings, debido a un dolor en el pie izquierdo. El ex Dallas ya se ha perdido dos partidos por este motivo, y hoy será esperado hasta último momento para confirmar o no su presencia en cancha ante los Kings.