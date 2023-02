‘El Rey’ siempre da de qué hablar. LeBron James vive un resurgir en medio de la temporada NBA 2022-23 con un equipo de Los Angeles Lakers que ya supo ganarles a rivales como Golden State Warriors y New Orleans Pelicans que los supera en la tabla de posiciones. Bron está de buen humor y lo demostró con un picante comentario sobre su esposa.

LeBron y Savannah se conocieron en un juego de fútbol americano de la Escuela Secundaria San Vicente-St. James le pidió el número de teléfono y desde ese momento inició una historia de amor que hasta en la NBA 2023 sigue con la llama encendida.

En una entrevista que le concedió a Harper's Bazaar el 9 de agosto de 2010, Savannah James confesó que se dio cuenta que tenía algo especial con LeBron cuando la estrella de Los Angeles Lakers la sacó del estadio con un gesto inolvidable: “Sabía que me amaba cuando dejé las sobras de la cena en su auto. Me había olvidado por completo de ellos y él me los trajo. Creo que solo quería otra excusa para venir a verme", dijo la esposa de Bron.

El respaldo de la familia ha sido clave para que LeBron James juegue al más alto nivel durante 20 temporadas en la NBA. Por ese motivo, ‘El Rey’ no dudó en decir que la verdadera MVP a la hora de romper el récord como máximo anotador de la historia era su esposa. “Ella es la verdadera MVP, en realidad es la máxima anotadora de todos los tiempos”, sostuvo la figura de Lakers.

La propuesta indecente que LeBron James le hizo a su esposa en público

Savannah James viajó a Milán, Italia, y presumió en Instagram un look de la marca Dolce & Gabbana. Tanto le gustó a LeBron cómo lucia su esposa que hizo pública una propuesta indecente con un comentario que generó opiniones en Twitter como: “Juro que LeBron realmente debe haber estado en la caseta del perro. Savanna ha estado presumiendo como si tuviera que recordárselo”.