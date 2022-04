Golden State Warriors viene de perder el Juego 4 vs. Denver Nuggets y Steve Kerr expresó una dura crítica para poder liquidar la serie de Playoffs NBA 2022. ¿Le apuntó a Stephen Curry?

El Juego 4 de la serie de Playoffs 2022 entre Golden State Warriors y Denver Nuggets terminó por evitar la barrida de los Dubs con una derrota 126 a 121 puntos, pero para evitar sorpresas en el quinto partido, Steve Kerr expresó una dura crítica en vísperas de liquidar el duelo. ¿Le apuntó a Stephen Curry?

La dinámica de los Warriors implica mover el balón en ofensiva hasta que encuentran un jugador libre para anotar, en el mayor de los casos, un triple. Esto no pasó en la primera mitad del Juego 4 de Playoffs NBA 2022, ya que Golden State no cuidó el balón y perdió 11 veces la pelota en ese periodo de tiempo.

Stephen Curry no tuvo el mejor de los juegos a pesar que anotó 33 puntos, ya que registró un antirécord que nunca había hecho en un juego de Playoffs o temporada regular. Así que no hay dudas, las dos perdidas que tuvo ‘El Chef’ estuvieron incluidas en la dura crítica de Steve Kerr.

Con un total de 15 perdidas en la derrota con Denver Nuggets en el Juego 4 de Playoffs, Golden State Warriors recibió un llamado de atención por parte de su entrenador para poder liquidar la serie de primera ronda el miércoles 27 de abril desde las 22:00 ET en el quinto partido contra Nikola Jokic y compañía.

¿Le apuntó a Curry? Kerr y la fuerte crítica para que Warriors liquide la serie de Playoffs

“Demasiado regate. Demasiado regate y no solo pasar el balón al siguiente jugador y dejar que él haga la jugada. Pero nuevamente, en la segunda mitad, no le dimos mucha vuelta. Nos encargamos de eso. Jugamos mucho más inteligentemente y movimos el balón, pero no puedes esperar ganar un partido de Playoffs fuera de casa jugando solo una buena mitad”, le dijo Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, al portal Clutchpoints.