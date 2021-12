LeBron James es acusado por ganador del Dancing With The Stars de 'arruinar el baloncesto y la NBA'

Con 18 años de carrera en la National Basketball Association (NBA), nadie puede dudar a estas alturas de que LeBron James es uno de los jugadores más importantes en la historia, siendo objeto, casi a la par, tanto de palabras elogiosas como de varios dardos en su contra.

Uno de ellos fue propinado por alguien que no solo compartió cancha con el Rey, sino que además fue compañero de equipo en Cleveland Cavaliers entre 2015 y 2018, donde ganaron el único título en la historia de la franquicia, y que recientemente hizo noticia tras ganar el programa televisivo Dancing With The Stars.

Hablamos del escolta Iman Shumpert, quien fue enfático en asegurar, en entrevista con el podcast The Bootleg Kev, que LeBron James arruinó el baloncesto y la NBA, y lo puso en comparación con Kevin Durant, quien fue acusado de aquello tras su paso por Golden State Warriors, entre 2016 y 2019.

"LeBron James arruinó el baloncesto"



"No, no fue KD (Kevin Durant). Bron fue el primero, al ir a Miami. Bron sabe que arruinó el baloncesto. Yo personalmente, amo a la NBA por la lealtad que pensé que estaba allí. Básicamente derribó la cuarta pared, porque no se suponía que él hiciera eso", afirmó el ex jugador.

Shumpert hizo referencia al paso de LeBron James al Miami Heat en 2010, donde formó parte del Big 3 con Chris Bosh y Dwayne Wade, ganando el bicampeonato NBA de 2012 y 2013, y donde estuvo hasta el 2014, donde volvió a Cleveland por otras cuatro temporadas antes de recalar en Los Angeles Lakers.