Russell Westbrook parece haber vuelta a estar en forma y no hay nada más que alegre a LeBron James y Los Angeles Lakers.

Desde que llegó a Los Angeles Lakers durante esta offseason, el tiempo que los fans le dieron el beneficio de la duda y lo apoyaron fue escaso. Russell Westbrook vivió uno de sus peores momentos en la actual temporada de la National Basketball Association (NBA).

En términos deportivos, su nivel durante mayor parte del año fue tan solo una cáscara de lo que realmente fue en el pasado. Muy inefectivo y ya sin su poder de penetración y capacidad atlética, ese mal momento se llevó más allá con la tensión que se vivió con los fans. Insultos y amenazas.

Westbrook incluso salió a decir que no llevaba a su familia a los juegos porque no quería que escuchara todo lo que le decían. La campaña fue dura para él, y también lo ha sido para LeBron James y toda la franquicia angelina. Sin embargo, en los últimos tres encuentros, donde el récord del equipo es de 2-1, The Brodie parece haber cambiado su actitud y los números mejoraron.

Esperanzas para Russell Westbrook

En los juegos ante Toronto Raptors, Washington Wizards y Cleveland Cavaliers, el equipo cambio su manera de jugar y se equivocó menos. Westbrook fue parte del cambio y contagió su inteligencia. Sorprendentemente, de a poco vuelve a parecer el jugador que fue MVP en 2017.

De esta manera, en las últimas tres jornadas, el jugador de 33 años promedia 21.3 puntos, 8 rebotes y 9.7 asistencias, con 53.2% en tiros de campo y 50% en triples. Su diferencial en ese lapso es de +29. ¡Westbrook está de vuelta! Al menos por ahora...