Cuando el panorama se veía oscuro y la luz era difícil de encontrar llegó una voz de respaldo para Facundo Campazzo. El base argentino no la pasa nada bien en Denver Nuggets y, salvó la lesión de un compañero, el DT del equipo, Michael Malone decide darle pocos minutos en cancha.

Facundo Campazzo suma un minuto en los últimos tres juegos de los Nuggets en la temporada NBA 2021-22 hasta el duelo contra Washington Wizards del miércoles 16 de marzo (20:00 ARG). Facu está relegado, esa es la realidad, pero Sergio ‘Oveja’ Hernández no les dio espacio a las dudas sobre el base argentino.

Con un legado imborrable en la Selección Argentina de básquetbol que tuvo como punto máximo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, ‘Oveja’ Hernández es una voz autorizada para hablar sobre baloncesto y más si se trata de opinar acerca de Facu Campazzo.

Al estar por detrás de Monte Morris, Will Barton, Bones Hyland y Bryn Forbes, y no ser cambiado en la fecha límite de intercambios, se empieza a instalar el rumor que Campazzo podría no continuar en el mejor baloncesto del mundo. ¿Qué opina Sergio Hernández? El entrenador argentino fue contundente.

¿Le apuntó al DT de Nuggets? ‘Oveja’ Hernández defiende a Facu Campazzo en la NBA

“La situación de Campazzo no es tan grave: hay demasiada expectativa de que tenga un impacto en la NBA. Yo ya lo hablé con él, puede jugar en esa Liga y en cualquier lado”, le dijo Sergio ‘Oveja’ Hernández al portal especializado en baloncesto Solo Básquet.