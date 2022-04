Kevin Durant tiene una difícil tarea todavía en la actual temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA). Y esa es la de llevar a los Brooklyn Nets a los Playoffs e intentar ganar el anillo tras perder ante Milwaukee Bucks el año pasado.

Actualmente, se encuentran en la octava posición de la Conferencia Este con 41 victorias y 38 derrotas. Antes era suficiente, pero con el Play-In, deberán vencer al séptimo (Cleveland Cavaliers) o jugar contra el ganador del 9° vs. 10° para finalmente clasificar a la postemporada.

Pero no es todo trabajo para KD. La estrella de los Nets se dio el lujo de participar del podcast del exjugador JJ Redick, The Old Man and The Three, donde, entre otras cosas, reveló su jugador favorito de la actualidad. ¿Será LeBron James o Stephen Curry? ¿O su compañero Kyrie Irving?

El jugador favorito de Kevin Durant

"Yo iba a decir Book (Devin Booker). Tiene un juego hermoso, por un lado, pero realmente creo que es un maestro en lo que hace, está comprendiendo el juego, cómo jugar a un nivel de elite, pero igual ganar. Siempre fue un anotador, pero ahora además gana", dijo KD.

Durant argumenta que lo que le atrae de Booker hoy, es que además de jugar bien, gana. Y no le falta razón; Phoenix Suns son el mejor equipo de la liga con 63 victorias y 16 derrotas, y el escolta es candidato a MVP con 26.7 puntos, 5.0 rebotes y 4.9 asistencias por partido.