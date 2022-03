El jugador de Philadelphia 76ers. James Harden, habló del premio al MVP y dio su candidato que, aunque no es sorpresa, fue contundente.

Una de las discusiones más fuertes en estos momentos alrededor de la temporada actual de la National Basketball Association (NBA) es sobre el premio al Jugador Más Valioso (MVP), galardón que se disputan varias estrellas sin un claro candidato.

Con esto en mente, James Harden fue quien se animó a dar su voto de confianza y apoyar a quien cree que debería ser el ganador del MVP. Con un nuevo equipo ahora, el jugador de Philadelphia 76ers no eligió a su excompañero de equipo, Kevin Durant.

A otro que no eligió fue a LeBron James. Sin embargo, su elección es lógica, porque no solo es uno de los mayores candidatos, sino que además ahora juegan juntos y debe apoyarlo de todas las formas posibles. Él ya tiene un MVP, su compañero no, todavía.

James Harden y su MVP

"Él lo merece, hombre. Únicamente he estado aquí por un par de semanas, pero ya puedo ver su mentalidad", dijo La Barba sobre el pívot Joel Embiid, de acuerdo a Ramona Shelbourne de ESPN. JoJo promedia 29.8 puntos, 11.3 rebotes y 4.3 asistencias por juego.

"Él quiere ganar. Algunos jugadores nada más quieren números, pero él tiene ambas. Tiene la mentalidad ganadores y anota a un alto nivel. Pienso que se preparó, especialmente tras el último año, para que este sea uno de sus mejores", concluyó el escolta.