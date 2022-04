Anthony Davis tiene un talento que nadie niega. Su mayor cualidad probablemente sea esa, su increíble combinación de tamaño y habilidad. Pero, lamentablemente, su carrera en la National Basketball Association (NBA) ha estado plagada de lesiones.

A pesar de sus esfuerzos para mantenerse sano, por alguna razón las lesiones lo persiguen y por eso es hoy catalogado como un jugador "frágil" o que suele lesionarse con frecuencia. Esta temporada con Los Angeles Lakers, se dobló el tobillo en dos oportunidades diferentes y se ha perdido un periodo extendido de tiempo.

Pero el compañero de LeBron James no hace caso a las críticas de los medios y los fanáticos, porque sabe que no pudo hacer nada para evitar estos problemas. En una reciente entrevista con Los Angeles Times, AD explicó que como se perdió muchos juegos en las últimas dos temporadas por lesiones, está en una situación desfavorable.

Anthony Davis responde a las críticas

"Esto es lo que he aprendido sobre las lesiones: El año pasado, cuado no jugaba, la gente decía 'AD abandonó a su equipo. Son los Playoffs. AD tiene que jugar'. Y cuando fui, jugué y me volví a lastimar, dijeron '¿Quién era su entrenador? ¿Quién lo dejó jugar?", dijo Davis.

"Entonces, ¿Qué demonios quieren que haga? Cuando juego, es un problema. Es un problema cuando no juego. Al final del día, tengo que hacer lo que es mejor para mí y para mi cuerpo. Y vamos desde ahí. No me preocupa lo que digan o piensas acerca de mí porque ninguno de ellos han jugado. Y los que si lo hicieron, deberían entender", explicó La Ceja.