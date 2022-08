La Nación Dub tiene un nuevo integrante. Golden State Warriors hizo oficial la contratación de JaMychal Green como refuerzo para Stephen Curry y compañía de cara a la temporada NBA 2022-23 y en la primera conferencia de prensa hizo una sorprendente revelación.

¿Warriors se lo ‘robó’ a Los Angeles Lakers y LeBron James? La política de contratación del equipo californiano para la NBA 2022-23 encaja a la perfección con Green, ya que es un jugador a bajo costo que puede aportar tanto en defensa como en ataque. No sería descabellado pensar que era una de las opciones que contempló la franquicia californiana como compañero del ‘Rey’.

Dicho esto, vamos a la revelación. Ring, ring, sonó el celular de JaMychal Green y cuando miró quién lo estaba llamando no dudó en contestar. Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, estaba al otro lado del teléfono y le dijo las palabras indicadas al nuevo compañero de Stephen Curry.

Según informó Kendra Andrews, de ESPN, Green reveló en conferencia de prensa que tenía todo listo para firmar con otro equipo que no eran los Warriors, pero al escuchar lo que le dijo Kerr, no dudó ni un solo instante en dar el sí como nuevo refuerzo de Golden State para la temporada NBA 2022-23.

¿Se lo robaron a Lakers? El nuevo refuerzo de Warriors iba a firmar con otro equipo NBA

“Me dijo que estaban interesados, que me querían aquí, querían que fuera parte del programa. Después de hablar con él, no pude decirle que no. La organización y lo que construyeron aquí, me encantaría ser parte de eso. Estaba emocionado. Ambos sabemos lo que traemos a la mesa y tuvimos una buena conversación, sobre todo. Él me facilitó venir aquí”, sostuvo JaMychal Green sobre la llamada de Steve Kerr para convencerlo de firmar con Golden State Warriors.