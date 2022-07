Hoy son los actuales campeones de la National Basketball Association (NBA), pero antes de eso, intentaron reclutar una de las grandes figuras de la liga, pero esta les dijo que no. Golden State Warriors de todas formas no lo necesitó, pero es una gran incógnita que quedará.

El equipo ya tiene una reputación de intentar mejorar la plantilla a pesar de ser candidatos. Como cuando Kevin Durant se les unió en 2016 luego de que perdieran las Finales de la NBA ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James.

Sin embargo, las situaciones de los Warriors eran muy diferentes. Antes de la temporada ganadora, llegaban con muchas dudas, con un Stephen Curry como única gran figura, y de a poco fueron mejorando hasta volver a ser la dinastía que comenzó en 2015.

La estrella que le dijo que no a los Warriors

En su podcast, Draymond Green confesó lo que le respondió su amigo DeMar DeRozan cuando intentó convencerlo de ir a Golden State. "La conversación se tornó a, 'ven a los Warriors', y tú me dijiste, 'mierda, no. No voy a ir allí. No voy a jugar con ustedes'", contó Green.

Finalmente, DeRozan firmó con Chicago Bulls ese verano tras negarse a jugar con Stephen Curry. Sin embargo, le contó a Draymond su proceso en esa agencia libre. "Comencé a preguntarme, '¿A dónde iré ahora? ¿Qué jugador seré?' Grandes nombres generalmente firman en el primer o segundo día. Yo fui a la agencia libre con un signo de pregunta", explicó.