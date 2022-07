Golden State Warriors viene de salir campeón en la NBA 2022 y con los salarios de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andre Wiggins, que suman más de $146 millones de dólares, no se espera grandes refuerzos para la temporada 2022-23. Salvo…

Si los Warriors no se dejan tentar por un intercambio bomba que traiga de regreso a Kevin Durant, no lo han descartado, no habrá mejor refuerzo para la NBA 2022-23 que el regreso a plenitud de condiciones del pick 2 del Draft 2020. ¡Hay buenas nuevas!

Luego de ser operado por una lesión de meniscos en 2021 y tras una nueva intervención (artroscopia) en diciembre, Golden State Warriors decidió que James Wiseman no iba a jugar en la temporada 2021-22. Stephen Curry y compañía no contaron con el hombre grande que tanto esperaban para los Playoffs 2022.

Wiseman jugó 39 partidos con un promedio por juego de 11.5 puntos, 5.8 rebotes y 51.9% en tiros de campo durante su primera temporada NBA (2020-21). James regresó a la acción con los Warriors en la Summer League 2022 y, lo más probable, es que ilusione a Curry y todo Golden State de cara a repetir título en la campaña 2022-23.

El refuerzo que más esperarían Curry y Warriors regresó a Golden State

En la victoria de Golden State Warriors por 86 a 85 contra San Antonio Spurs de la NBA Summer League 2022, James Wiseman volvió a jugar con los Dubs y registró 11 puntos, 2 rebotes y el mismo número de tapas en un retorno que es de los que más esperarían Stephen Curry y todos los Dubs.