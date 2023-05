Fue un día convulsionado para el mundo de Golden State Warriors. Cuando había una leve esperanza que Bob Myers aceptara una oferta que superaba los US$10 millones de dólares para continuar como gerente general, se confirmó la mala noticia y el dueño de los Dubs no dudó en responderle a la NBA por la nueva regla que acabaría con la dinastía de Stephen Curry.

¡De todo y para todos! Luego de que se confirmara la salida de Myers como GM de los Warriors a partir del 30 de junio de 2023, las próximas decisiones clave en Golden State involucran a figuras de la talla de Draymond Green y Klay Thompson. En este aspecto entraría el prejuicio para Golden State con las nuevas reglas de la NBA.

Tanto Green como Thompson buscarían las extensiones máximas de contrato en Golden State Warriors. Se empiezan a complicar las cosas. En el caso que Draymond no llegue a un acuerdo para extender su vínculo y decida ejecer la opción jugador por más de US$27.5 millones para seguir en los Dubs en la temporada 2023-24, los salarios e impuestos del roster del equipo de San Francisco superarían los $500 millones de dólares.

El dueño de Warriors le responde a NBA por la regla que acabaría la dinastía de Curry

En el nuevo acuerdo entre la NBA y la Asociación de Jugadores, que se empezará aplicar desde la temporada 2023-24, habrá una nueva regla que busca frenar a los equipos que más gastan como Golden State Warriors. Se implementará un segundo tope salarial de US$17.5 millones por encima de la línea de impuestos. Esto quiere decir que los equipos perderán varios mecanismos para conformar los rosters como: la excepción de nivel medio del contribuyente, intercambiar selecciones del Draft que están a siete años de ser efectivas, usar dinero en intercambios, firmar a jugadores agentes libres en el mercado de buyout (rescindir dinero para salir del equipo) y recibir más dinero del que se envía en un intercambio.

Frente al escenario que la dinastía de Stephen Curry con cuatro títulos en ocho temporadas se pueda acabar por no poder conformar un equipo contendiente debido a la nueva regla sobre otro tope salarial, Joe Lacob, dueño de los Warriors, le respondió a la NBA en conferencia de prensa: “Vamos a ganar pase lo que pase. No me importa cuáles sean las reglas. Vamos a encontrar una manera de hacerlo”.