Era un secreto a voces que se terminó de confirmar. Golden State Warriors perderá una de las máximas figuras del equipo desde el 30 de junio de 2023 y tal fue el impacto de su salida que Stephen Curry rompió el silencio con una épica reacción en el mundo de la NBA.

Y no era una pieza más de los Warriors. Bob Myers fue considerado el arquitecto de los cuatro títulos que ganó Golden State en ocho temporadas y el mismo Steph dejó en claro que no quería que dejara de ser el gerente general del equipo. No obstante…

“La conclusión es que este trabajo, en el que estoy, requiere un compromiso total del 1000 por ciento. Y si no puedes hacerlo, no deberías hacerlo. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué. No puedo hacerle eso a nuestros jugadores, Joe Lacob, Peter Guber. No puedo hacérmelo a mí mismo”, dijo Bob Myers para explicar su salida como GM de Golden State Warriors. La reacción de Stephen Curry estaba por llegar.

Myers confirmó que dejará de ser el gerente general y presidente de operaciones de los Warriors tras once temporadas en las que consiguió dos distinciones como ejecutivo del año, cuatro campeonatos y la confianza de un jugador de la talla como lo es Curry. Tal fue la importancia de Bob que hasta Lacob, el dueño de los Dubs, lo señaló de ser el responsable de la firma de Kevin Durant.

Curry rompe el silencio sobre la figura de Warriors que confirmó su salida

“Antes de los trofeos y los recuerdos de esta carrera, recuerdo que te dije: ‘¡Más vale que lo hagas bien!’. Y tú lo hiciste. El papel de GM fue genial e hiciste lo tuyo, pero siempre agradecido por ti, un amigo para siempre. ¡Cambiamos la vida del otro! Disfruta el próximo capítulo mi chico. ¡Gracias Bob!”, fueron las palabras de Stephen Curry por la salida de Bob Myers como gerente general de Golden State Warriors.