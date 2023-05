Todo apunta a que le diría adiós a Stephen Curry más temprano que tarde. Golden State Warriors se despidió de los NBA Playoffs 2023 sin ni siquiera poder competir hasta el último minuto en el Juego 6 contra Los Angeles Lakers en las semifinales. Se vienen grandes cambios y la primera decisión empezaría a desarmar aquel equipo que salió campeón en el 2022.

No fue casualidad ver que la única persona que pudo calmar a Draymond Green cuando explotó contra la banca de los Warriors en el juego del 28 de marzo de 2023 contra New Orleans Pelicans fue el gerente general, Bob Myers. Tiene una relación única con Curry y compañía.

La primera gran decisión que tiene que tomar Golden State Warriors tras la eliminación en los Playoffs de la NBA 2023 es la continuidad de Myers como gerente general y presidente de operaciones del equipo, ya que su contrato finaliza en junio de 2023. Stephen Curry ya dejó en claro que lo quiere de regreso, pero… ¿Los directivos piensan igual?

De acuerdo al portal The Athletic, el entorno de Bob Myers cree que podría llegar a la agencia libre en búsqueda de ser uno de los gerente generales mejor pagados de toda la NBA. Hay una gran novedad sobre el futuro del GM que tiene la aprobación de Curry.

La decisión de Warriors que desarmaría el equipo campeón en la NBA

Luego de ser el gerente general de Golden State Warriors desde el 2012 y de ser considerado como el arquitecto de los cuatro títulos que ha ganado Stephen Curry en la NBA, la decisión de Bob Myers y el equipo de San Francisco sería no firmar un nuevo contrato. Así lo informó Shams Charania del portal The Athletic: “Fuentes: Warriors y el presidente de operaciones de baloncesto Bob Myers no han tenido conversaciones sustanciales de extensión de contrato en meses y las partes se preparan para la posibilidad de que Myers se aleje de la franquicia“.