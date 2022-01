Philadelphia 76ers ha extendido mucho más de lo que esperaba la situación de Ben Simmons en la National Basketball Association (NBA). La mitad de la temporada se acerca y el jugador no ha visto ni un solo minuto sobre las duelas.

El australiano se niega a vestir la camiseta del equipo. Lo sucedido en la campaña anterior le afectó severamente, quiere irse y todo parece indicar que así será, siempre y cuando llegue una muy buena oferta a la oficina de la organización.

Mientras tanto, Simmons y Sixers pierden el tiempo. Ninguno saca provecho del otro y los fanáticos comienzan a desesperarse. Por el bien de ambos, lo mejor es cortar la relación, pues de seguro los aficionados no perdonarán al australiano si es que vuelve a vestir dicha camiseta.

Leyenda de la NBA alza su voz

Justamente, ante toda esta incómoda situación, Charles Barkley dio su opinión sin reservar absolutamente nada. Considera que 76ers debe desprenderse de Ben Simmons cuanto antes.

"Simmons no volverá a jugar un partido con los 76ers, los fanáticos no lo van a perdonar, por lo cual es momento de acabar con esto. Es la hora de hacer un intercambio y acabar con esta mala relación, además que Joel Embiid está jugando excelente y van a desperdiciar su talento si no le traen ayuda", sentenció a TMZ Sports.