La influencia y el poder de LeBron James en la NBA son indiscutibles, dejando una huella profunda en el baloncesto y más allá. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un jugador dominante y versátil que ha cambiado la forma en que se disputa el deporte, y justamente, así lo ha revelado un rival del camiseta 6 por medio de su podcast.

Su combinación de tamaño, habilidad y visión de juego lo ha convertido en uno de los jugadores más completos de la historia del baloncesto, llevando su talento a múltiples equipos, dejando una marca en cada uno de ellos y demostrando su capacidad para llevar a un equipo a la cima.

Además de su impacto en la cancha, LeBron ha utilizado su plataforma y voz para abordar temas sociales y promover el cambio. Ha sido un defensor apasionado de la igualdad, la justicia social y la educación, empleando su estatus como uno de los atletas más reconocidos del mundo para impulsar conversaciones importantes y para ayudar a aquellos que están en desventaja.

Ahora, Austin Rivers, actualmente en Minnesota Timberwolves, ha revelado el estatus y poder que LeBron ejerce en la NBA con su palabra o actitud, elevando como ejemplo una tensa situación que sucedió en la Burbuja de la NBA en 2020.

El impacto de ‘Bron

“Cuando estaba en la burbuja, tuvimos una reunión solo de jugadores para preguntar si queríamos seguir jugando o no. Esto es después de que los Bucks simplemente decidieran no presentarse y no jugar ese juego”,aseguró Rivers por medio de su podcast Off Guard.

“Todos daban sus opiniones pero nadie escuchaba. Todos estábamos esperando a ver si LeBron iba a jugar o no. Y si no lo era, entonces la gente seguiría adelante y no querría jugar. LeBron es tan importante que si no juega, a nadie le importa realmente. La gente simplemente no quiere que se vaya”, finalizó.