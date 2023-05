Golden State Warriors empezó a ser tendencia el 30 de mayo de 2023. ¿Qué pasó sino están en las Finales NBA? La primera gran decisión ya se tomó, Bob Myers no continuará como gerente general del equipo y en la conferencia de prensa de salida reveló qué le dijo Kevin Durant.

La decisión de ir por Durant luego de perder las Finales NBA 2016 contra Cleveland Cavaliers y LeBron James tras ir ganando 3 a 1 fue toda de Myers según reveló el dueño de los Warriors, Joe Lacob. Por eso la cercanía de KD con la persona que fue gerente general de Stephen Curry y compañía por 11 temporadas.

“Bob Myers estaba a cargo bastante rápido. No hubiera pasado, no hubiéramos tenido esos dos campeonatos si Bob no hubiera hecho lo que hizo”, dijo el dueño de Golden State Warriors sobre el rol del GM saliente en la llegada de Kevin Durant y la obtención de los títulos en la NBA 2017 y 2018.

Stephen Curry aprobó una nueva llegada de Durant a los Warriors cuando KD le pidió un intercambio a Brooklyn Nets. Sin embargo, el dos veces campeón de la NBA terminó por irse a Phoenix Suns durante la temporada 2022-23. Ahora, Kevin volvió a demostrar cercanía con Golden State. ¿Quiere volver?

¿Quiere volver? Se reveló qué le dijo Kevin Durant al GM de Warriors

Durante la conferencia de prensa en la que Bob Myers anunciaba que dejaba de ser el GM de Golden State Warriors a partir del 30 de junio de 2023, el gerente general de Stephen Curry y compañía reveló qué le dijo Kevin Durant tras la decisión de no aceptar una oferta para continuar en los Dubs por más de US$10 millones.

Myers sostuvo que Durant lo llamó, le dijo que estaba agredecido con él y le deseó lo mejor para su carrera. Además, el GM de los Warriors dijo sobre KD “que entregue por completo todo lo que quisieras: dos MVP de las Finales, tres Finales seguidas, dos campeonatos, qué talento”. Por ahora, el excompañero de Curry no tiene intenciones de volver al equipo de San Francisco.