Detroit Lions vs Chicago Bears: Pronóstico, horario, streaming y canal de TV para ver la Semana 12 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! Detroit Lionsenfrentará a Chicago Bears este jueves 25 de noviembre en el Ford Field para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 12 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Detroit Lions (0-9-1) se encuentra 4° en la NFC Norte. En la Semana 11 se enfrentaron a Cleveland Browns (6-5) en elEstadio FirstEnergy, donde perdieron por 13 a 10. Tim Boyle completó 15 de 23 pases intentados (77 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones.

Por otra parte, Chicago Bears (3-7) se ubica 3° en la NFC Nortes. En la Semana 11 se midieron ante Baltimore Ravens (7-3) en el Soldier Field, donde cayeron por 16 a 13. Andy Dalton completó 11 de 23 pases intentados (201 yardas), lanzó dos pases de touchdown y no fue interceptado, mientras que Justin Fields completó 4 de 11 pases intentados (79 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximodomingo 05 de diciembre, por la Semana 13, Detroit Lions se medirá ante Minnesota Vikings, mientras que Chicago Bears chocará frente a Arizona Cardinals.

Detroit Lions vs Chicago Bears: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 12 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 12 de la NFL 2021 se llevará a cabo este jueves 25 de noviembre en el Ford Field a partir de las 12:30 hs (ET), 11:30 hs (CT), 10:30 hs (MT) y 09:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Jueves 25 de noviembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 12:30 hs (ET), 11:30 hs (CT), 10:30 hs (MT) y 09:30 hs (PT).

Lugar: Ford Field.

Horario en el resto de países:

España: 18:30 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 14:30 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 13:30 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12:30 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 11:30 horas.

Detroit Lions vs Chicago Bears: ¿Qué canal transmite la Semana 12 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 12 de la NFL 2021 entre Detroit Lions y Chicago Bears será transmitido en Estados Unidos a través de FOX. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante las distintas señales de ESPN o por Star+.

Detroit Lions vs Chicago Bears: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 12 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Chicago Bears, ya que cuenta con una cuota de -150. Por otro lado, la victoria de Detroit Lions cuenta con una cuota de +130.

Resultado Cuota Detroit Lions +130 Chicago Bears -150

