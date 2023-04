Fue sin dudas la noticia de la semana en la National Football League (NFL), la confirmación que Aaron Rodgers jugará la temporada 2023 por New York Jets, luego de su bullado intercambio con Green Bay Packers.

Una adquisición que vuelve a poner al equipo de East Rutherford en la órbita de los candidatos para, incluso ser campeón, pasando ahora a ser el séptimo favorito para levantar el trofeo Vince Lombardi el próximo año.

Y la llegada de Rodgers ha provocado que leyendas de NFL, como es Joe Namath, apueste sus fichas porque los Jets puedan llegar al Super Bowl después de 55 años, en 1969, y ganar un título tras más de medio siglo.

Leyenda apuesta que Rodgers llevará a Jets al Super Bowl



En conversación con ESPN, el otrora mariscal de campo aseguró que el ex Packers "puede levantar este equipo. Es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Lo he visto jugar para los Packers y me maravillo de él. Quiero decir, año tras año, continúa haciendo jugadas".

Consultado por si Rodgers puede ser capaz de llevar a los Jets hasta el Super Bowl 2024, Namath respondió enfático que "sé que podría. Sí, es capaz, absolutamente. Nos da la oportunidad de dar un paso adelante y ser serios contendientes a los Playoffs".