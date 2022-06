Desde 2018 que Los Angeles Chargers no llegan hasta los Playoffs en la National Football League (NFL), y en estos años de ausencia han logrado encontrar a una figura estelar en el mariscal de campo Justin Herbert, quien llegó a California en 2020, como sexta elección general del Draft.

A su llegada al conjunto eléctrico, el nacido en Eugene, Oregon, hace 24 años firmó un contrato por cuatro temporadas, con un salario de $26 millones de dólares, con la opción de extender el vínculo por más tiempo, apelando a la cláusula del quinto año en los acuerdos.

Sin embargo, en los Chargers todavía no es tema la continuidad de Herbert, y de hecho el propio jugador aclaró, en conversación con la cadena CBS Sports, que "no hemos discutido nada al respecto", más aseguró ser "muy afortunado" de jugar en NFL por este equipo.

Chargers podría perder a su máxima figura tras NFL 2022



En esa línea, el Príncipe agregó que "lo que pasa, pasa. Estoy emocionado de estar aquí y jugar football. Esta ha sido una gran oportunidad, y no deseo que haya sido de otra manera. Me encanta que me seleccionaron aquí y que he podido jugar aquí. Creo que estamos haciendo todo lo correcto. Creo en el personal, todos los compañeros de equipo, la oficina principal. Así que todo lo que puedo hacer es esperar lo mejor. Está fuera de mi control, pero seguiré jugando".

Durante sus dos primeras temporadas jugando en NFL para los Chargers, Herbert acumula 839 envíos completos para 9,350 yardas, con 69 touchdowns y 25 intercepciones, por lo que buscará en 2022 llevar a su equipo hacia una Postemporada que les es esquiva desde 2018.