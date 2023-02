Con el mariscal de Kansas City Chiefs como el gran protagonista de la anoche, estos fueron los galardonados por la Associated Press en la noche de premios del fútbol americano.

La National Football League (NFL) se encuentra en la etapa final de su temporada, con los Chiefs y los Eagles preparándose para medir sus fuerzas este domingo 12 de febrero en el Super Bowl 2023.

Pero en la previa de uno de los eventos deportivos más importantes del año, se entregaron los NFL Honors 2023, los premios a los más destacados del año en el fútbol americano. Y, como no podía ser de otra manera, Patrick Mahomes fue el Jugador Más Valioso (MVP).

El mariscal de Kansas City se adjudicó el premio luego de ser seleccionado al primer equipo All-Pro, lanzando para 5.250 yardas por aire y 42 anotaciones (ambas líder en la NFL). ¡Conocé al resto de los galardonados de la noche!

DeMeco Ryans gana Entrenador Asistente del Año

Luego de ser anunciado como el nuevo entrenador de Houston Texans, los NFL Honors premiaron el trabajo en la defensiva de San Francisco 49ers de DeMeco Ryans, quien como coordinador defensivo de esa franquicia, es Entrenador Asistente del Año.

Justin Jefferson es el Jugador Ofensivo del Año

En su tercera temporada en la NFL, Justin Jefferson sigue demostrando que es uno de los mejores receptores de la liga, ganando el OPOY el año en que fue seleccionado por segunda ocasión al primer equipo All-Pro con 128 recepciones, 1.809 yardas (líder en ambas categorías) y 8 anotaciones.

Nick Bosa domina la NFL y se convierte en el Defensivo del Año

El mejor jugador defensivo de la liga fue también el de una de las unidades más destacadas que tuvo la NFL durante el 2022: Nick Bosa, tras liderar la competencia en capturas al mariscal (18.5), es el nuevo Jugador Defensivo del Año.

New York Jets y una clase de novatos para el recuerdo

Se puede decir que New York Jets hizo los deberes en el NFL Draft 2022: ¡Sus dos selecciones de primera ronda son los novatos del año! El receptor Garrett Wilson se llevó el ofensivo, mientras que el esquinero Sauce Gardner el defensivo.

Brian Daboll es el Entrenador del Año

Devolver a los New York Giants a la postemporada no era una tarea sencilla, pero Brian Daboll la superó con creces: tras un récord de 9-7-1 y una victoria de Playoffs, el ex Bills fue elegido como el Entrenador del Año.

Geno Smith es premiado por su increíble temporada

Para arrancar una campaña, Geno Smith no era titular de un equipo desde el 2014, y luego de liderar la NFL en porcentaje de pases completos (69.8%), su temporada con los Seattle Seahwaks le valió el premio al Regreso del Año.