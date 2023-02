Aaron Rodgers no jugará el Pro Bowl 2023 de la NFL, y en esta nota te contamos los motivos.

¿Por qué no juega Aaron Rodgers el Pro Bowl 2023?

El Pro Bowl 2023 se llevará a cabo en Las Vegas este domingo 5 de febrero, y reunirá a los mejores jugadores de cada conferencia de la NFL. Uno de los quarterbacks históricos de la liga es Aaron Rodgers, pero esta vez no jugará este duelo especial.

El jugador de Green Bay Packers de 39 años, ya ha disputado un total de 7 Pro Bowls, por lo que se puede considerar que está "acostumbrado" a ser nominado para este evento. Esta temporada sin embargo, no dirá presente en el Allegiant Stadium donde se llevará a cabo, y a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Aaron Rodgers el Pro Bowl 2023?

Aaron Rodgers no juega el Pro Bowl 2023 porque no fue nominado para el mismo, ya que no reunió los votos suficientes para estar presente. Tras una temporada irregular con los Green Bay Packers, era difícil que el quarterback estuviera en este duelo de estrellas.